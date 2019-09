+++ Der Morgen live +++ Kunststoffteile im Hackfleisch - Rückruf

Gehören Sie zu den Menschen, die Hackfleisch mögen? Vielleicht sogar schon zum Frühstück? Dann werden Sie bitte erstmal richtig wach, bevor Sie sich an den Tisch setzen. Denn das Verbraucherportal Lebensmittelwarnung hat vor Kunststoffteilen in mehreren Rindfleisch-Produkten gewarnt. Wie das Portal mitteilte, sollen in 500-Gramm-Packungen "Landjunker Rinderhackfleisch", in 400-Gramm-Packungen "Landjunker Selection Rinderhackfleisch von der Färse" sowie in 500-Gramm-Packungen "Gut Ponholz Rinderhackfleisch" der WestfalenLand Fleischwaren GmbH mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 4., 6. sowie 7. September 2019 " rote Kunststofffremdkörper " festgestellt worden sein. Der Fleischhersteller startete mittlerweile einen Rückruf der Produkte, die bei Netto und Lidl vertrieben wurden. Lino Mirgeler/ dpa Rinder (noch ohne Kunststoffteile, Symbolbild) 9/4/19 4:00 AM Starten wir mit einem Blick auf die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Stunden : * Boris Johnson hat gestern Abend im britischen Unterhaus heftig auf die Mütze bekommen : Mit klarer Mehrheit haben die Abgeordeneten beschlossen, noch in dieser Woche über einen Gesetzentwurf abzustimmen, der einen No-Deal-Brexit ausschließt. * In zwei Tagen reist Angela Merkel zum Staatsbesuch nach China. Dort soll sie sich für die Protestbewegung in Hongkong stark machen, heißt es in einem offenen Brief von Aktivisten an die Kanzlerin . * In einem fränkischen Freizeitpark ist ein Fahrgeschäft in 60 Meter Höhe steckengeblieben , die Feuerwehr musste die Fahrgäste per Hubschrauber retten. Nur ein Kind verweigerte den Mitflug - und wurde von Höhenrettern stattdessen abgeseilt . (Unterschätzen Sie nie die Willenskraft von Kindern.) * Wien, immer wieder Wien : Die österreichische Hauptstadt ist die lebenswerteste Metropole der Welt. Das sagt jedenfalls der "Economist" in seiner neuen Studie zur Lebensqualität in Städten . 9/4/19 3:59 AM Einen wunderschönen guten Morgen, verehrte Leserin und lieber Leser - herzlich willkommen zu drei Stunden Nachrichten, Neuem und Nebensächlichkeiten zum Start in diesen Mittwoch! In den kommenden drei Stunden versorge ich Sie mit allem, was Sie zum späteren Plausch in der Kaffeeküche, zum Beeindrucken Ihrer Mitbewohnerin oder Ihres Mitbewohners am Frühstückstisch oder zum Überbrücken der Aufzugfahrt mit Chef oder Chefin brauchen. Wenn unterwegs Redebedarf besteht, erreichen Sie mich unter armin.himmelrath@spiegel.de. Bitte folgen Sie mir jetzt in den Morgen. 9/2/19 1:20 PM Show more Tickaroo Liveblog Software