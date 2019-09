+++ Der Morgen live +++ SPD will Nahverkehr-Preise auf 1 Euro pro Tag begrenzen

Der Morgen live 05.09.2019 Sven Scharf Bus und Bahn fahren für einen Euro am Tag könnte bald Realität werden - zumindest wenn es nach der SPD geht. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" planen die Sozialdemokraten die Einführung eines flächendeckenden Jahrestickets für 365 Euro. Bei der schrittweisen Absenkung auf diesen Betrag sollen die Kommunen unterstützt werden. "Wir wollen, dass jede und jeder flächendeckend mit Bus und Bahn zu bezahlbaren Preisen, egal ob in der Großstadt oder auf dem Land, unterwegs sein kann", heißt es nach einem Bericht der "SZ" in einer 30-seitigen Vorlage der Bundestagsfraktion zum Klimaschutz. Ein 365-Euro-Jahresticket war 2012 in Wien mit Erfolg eingeführt worden, inzwischen bieten es auch einige deutsche Städte an, allerdings meist nur für Schüler und Auszubildende. "Mobilität ist ein Grundrecht jedes Einzelnen", sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. "Das darf in der Klimaschutzdebatte nicht unter die Räder kommen." Alle Menschen müssten eine bezahlbare klimafreundliche Alternative haben, um mobil zu bleiben. Der Morgen live 05.09.2019 9/5/19 4:50 AM Sven Scharf Das nenne ich mal Sexismus in Reinform: Der südkoreanische Politiker Jeong Kab-yoon hat eine Wirtschaftsprofessorin dafür kritisiert, dass sie keine Kinder hat. Laut dem "Guardian" sagte das Mitglied der konservativen Liberty Korea Party, dass Joh Sung-wook ihre Pflicht gegenüber der Nation nicht erfülle. "Mir ist bekannt, dass Sie Single sind und eines der größten Probleme in Südkorea ist es, dass Frauen keine Kinder bekommen," so Jeong Kab-yoon während einer Veranstaltung, auf der Joh Sung-wook als Leiterin einer Wirtschafts-Kommission bestätigt werden sollte. Der Politiker schloss mit den Worten: "Sie haben einen großartigen Lebenslauf, bitte erfüllen Sie ihre Pflichten gegenüber der Nation." Der Morgen live 05.09.2019 9/5/19 4:41 AM Sven Scharf Noch mal ein bisschen Tennis: Der Morgen live 05.09.2019 9/5/19 4:40 AM Sven Scharf Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat vor einer Ausgrenzung der ostdeutschen Bundesländer gewarnt. "Wir sind sehr, sehr gute Teilelieferanten, quasi das China des Westens. Jeder dritte Daimler kriegt seinen Motor aus Thüringen", sagte er der "Abendzeitung München". "Aber die Unternehmenssteuer fließt nach Stuttgart. Wenn man den Osten wie eine Kolonie betrachtet, baut sich ein risikoreiches Spannungsfeld auf." Für die schlechten Ergebnisse seiner Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg machte Ramelow die Linke dort mitverantwortlich: "Die AfD bietet nichts als Empörung. Antwortet man darauf allein mit Empörung über die AfD, ist das kein überzeugendes Angebot." Die Linke müsse deutlich machen, welchen "Gebrauchswert" sie habe Der Morgen live 05.09.2019 9/5/19 4:31 AM Sven Scharf Die Polizei hat nach einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 609 Angriffe auf Flüchtlinge registriert. Das gehe aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. Die Delikte reichten demnach von Beleidigung und Volksverhetzung bis hin zu Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung. Fast alle Straftaten ordneten die Sicherheitsbehörden laut "NOZ" dem Bereich "Politisch motivierte Kriminalität rechts" zu. Hinzu kamen demnach 60 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte sowie 42 Attacken gegen Hilfsorganisationen oder ehrenamtliche Helfer. Bei den Übergriffen seien 102 Menschen verletzt worden, darunter sieben Kinder. Jeder vierte aktenkundige Angriff auf einen Flüchtling ereignete sich laut Auflistung in Brandenburg. Der Morgen live 05.09.2019 9/5/19 4:27 AM Sven Scharf Ein wichtiger Schritt hin zur Normalität? Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sagte vor wenigen Augenblicken auf einer Pressekonferenz, dass sie hofft, dass die Maßnahmen der Stadt helfen, die Krise in Hongkong zu lösen. Lam hatte gestern nach monatelangen Massenprotesten den Entwurf für ein umstrittenes Auslieferungsgesetz zurückgezogen. Die staatliche chinesische Zeitung "China Daily" schrieb, nach dem Aus für das Gesetz hätten die Demonstranten in der früheren britischen Kronkolonie keine Entschuldigung mehr für weitere Proteste. Die Massendemonstrationen richteten sich gegen einen verstärkten chinesischen Einfluss in Hongkong. Das umstrittene Gesetz hätte die Auslieferung Verdächtiger für den Prozess an China erlaubt. Großbritannien hatte seine frühere Kronkolonie 1997 an China übergeben unter der Maßgabe, dass die Menschen in Hongkong weiter mehr Rechte und Freiheiten genießen als in China. Dazu zählt auch eine unabhängige Justiz. Seit Beginn der Proteste im Juni wurden mehr als 1100 Menschen festgenommen. Erstmals seit einem Jahrzehnt steht Hongkong zudem vor einer Rezession. Philip Fong (AFP) Der Morgen live 05.09.2019 9/5/19 4:20 AM Sven Scharf Wir alle haben in den vergangenen Tagen mehr oder wenige lustige Analogien, Vergleiche, etc. mit der aktuellen Debatte um den Brexit gesehen - ob wir wollten oder nicht. Einmal müssen Sie noch. Hier kommt der witzigste Tweet, den ich zum Thema gefunden hab: Der Morgen live 05.09.2019 9/5/19 4:07 AM Sven Scharf Auch heute werden uns (leider) wieder das britische Parlament und die Brexit-Debatte beschäftigen. Aber ich verspreche: Wir widmen uns auch anderen Themen. Hier fürs Erste ein Überblick über unsere Meldungen der Nacht: - Zum zweiten Mal überhaupt ist ein Italiener im Halbfinale der US Open - Luftaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung , die Hurrikan Dorian auf den Bahamas angerichtet hat - Durch Trump manipulierte Hurrikan-Karte? - Nachhaltig Reisen: Tipps für den bewussten Urlaub Der Morgen live 05.09.2019 9/5/19 3:59 AM Sven Scharf Herzlich willkommen zum "Morgen". Mein Name ist Sven Scharf und wir dürfen die nächsten drei Stunden gemeinsam verbringen. Holen Sie sich noch einen Kaffee oder Tee - und dann geht es los. Ihre Fragen, Anregungen, Ihr Lob und - wenn es sein muss - auch Ihre Kritik erreichen mich unter sven.scharf@spiegel.de