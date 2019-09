+++ Der Morgen live +++ CDU-Politiker bringt Zuzugsstopp für Berlin ins Gespräch

9/6/19 4:23 AM Die erste Nachricht kommt diesmal aus Berlin. Dort hadern die Bewohner mit massiv steigenden Mietpreisen , außerdem fehlen Kita-Plätze und Lehrer - von einer vernünftigen Infrastruktur für den Verkehr ganz zu schweigen. Die CDU-Opposition im Abgeordnetenhaus macht dafür die Politik des rot-rot-grünen Senats verantwortlich. Christian Gräff , der die Fraktion in Wohnungspolitischen Fragen vertritt, beklagt Untätigkeit von Bausenatorin Katrin Lompscher. „Wir müssen denen, die hierher kommen sagen: Macht euch keine falschen Erwartungen. Wir haben die Infrastruktur nicht. Ihr könnt hier nicht herziehen “, fasst er die Situation im RBB zusammen. abhalten von einem Umzug nach Berlin will Gräff natürlich niemanden. "Im Gegenteil - wir wollen, dass die Stadt wächst und mehr Menschen hier ihr Zuhause finden", sagte er dem "Tagesspiegel. Weil die Regierungskoalition aber Wachstum für Berlin vehement ablehne, bleibe ein Zugzugstopp die einzige Option für die Hauptstadt: „So lange Rot-Rot-Grün weder Schulen, Kitas und Wohnungen in Berlin baut , kann man ja nicht ernsthaft Freunden dazu raten, hierherzukommen“, sagte er. Monika Skolimowska/dpa 9/6/19 4:05 AM 9/6/19 4:04 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen", dem Nachrichtenblog vom SPIEGEL . Heute früh sind in Berlin tatsächlich die ersten Vorboten des Herbstes zu spüren: Ein kalter Wind fegt durch die Straßen, sodass selbst zwei Schichten über dem T-Shirt zu wenig sind - selbst nach strammer Fahrradfahrt. Also - genießen Sie noch einen heißen Kaffee bevor Sie sich in den letzten Arbeitstag der Woche stürzen. Und lesen sie die Kurznachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software