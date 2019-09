+++ Der Morgen live +++ Heftige Unwetter auf Mallorca - Behörden warnen Bevölkerung

9/11/19 4:19 AM 9/11/19 4:17 AM Die erste Meldung handelt allerdings auch vom Wetter. Aber sie betrifft der Deutschen liebste Urlaubsinsel Mallorca , wo der Übergang zum Herbst normalerweise als eine der schönsten Jahreszeiten gilt. Zurzeit ist es dort allerdings extrem ungemütlich. Wegen heftiger Gewitter und Regenfälle haben die Behörden die Gefahrenstufe IG-1 ausgerufen. Das heißt: Autofahrten sollen angesichts des starken Windes besondere Vorsicht walten lassen. Fußgänger sind aufgerufen, sich allzu nahe an Bäumen aufzuhalten, in der Serra de Tramuntana sind Outdoor-Aktivitäten ausdrücklich verboten. Gewarnt wird auch davor, überschwemmte Areale mit dem Auto oder zu Fuß zu durchqueren. Die Balearen-Regierung rechnet mit bis zu 50 Litern Regen pro Quadratmeter - in einer Stunde. Der Wind soll in Böen rund 80 Stundenkilometer erreichen. Schon jetzt haben sich in unterschiedlichen Häfen Mallorcas Boote losgerissen. In Mahón auf Menorca wütete das Unwetter zu Beginn besonders heftig: Hier wurden am Dienstagnachmittag zahlreiche Straßen überschwemmt. Auch Tornados sollen bereits gesichtet worden sein. Cati Caldera/EPA-EFE/Rex 9/11/19 4:03 AM 9/11/19 4:03 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" , dem Nachrichten Blog vom SPIEGEL . Sie sollten sich über den freundlichen Tag heute freuen - denn von Westen her zieht bereits wieder eine Regenfront auf. Womöglich kommt der Herbst in diesem Jahr doch früher als erwartet. . . Aber erstmal zu den Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software