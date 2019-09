+++ Der Morgen live +++ Niedersachsens Grüne wollen Luftballons verbieten lassen

9/12/19 4:12 AM Auf Geburtstagen, Straßenfesten und Hochzeiten sehen sie wunderschön aus - doch Umweltschützer warnen: Luftballons landen danach oft in der Natur. Deshalb fordern die Grünen in Niedersachsen nun ein Luftballonverbot . " Vögel und andere Tiere fressen die weichen Ballonreste und verhungern dann mit vollem Magen ", sagte Grünen-Landeschefin Anne Kura der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Auch Ballons aus Naturlatex seien daher keine echte Alternative. Die Stadt Gütersloh im benachbarten Nordrhein-Westfalen hatte am Montag beschlossen, bei allen städtischen Veranstaltungen auf fliegende Gasluftballons zu verzichten. Das niedersächsische Umweltministerium ist jedoch nicht begeistert von der Forderung der Grünen. "In den Himmel steigende Luftballons haben die Menschen schon immer mit Träumen und Hoffnungen verbunden", sagte ein Sprecher. "Ein Ballonverbot rettet die Welt ganz bestimmt nicht." 9/12/19 4:04 AM Selbst wenn die Wirtschaft weiter brummt, wird bis 2029 jeder fünfte Rentner in die Altersarmut rutschen. Helfen könnte einer Studie zufolge Hubertus Heils Modell einer Grundrente - wenn es klug ergänzt wird. Wie das gehen soll, hat mein Kollege Matthias Kaufmann aufgeschrieben. 9/12/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leser! Starten Sie gut in den Tag, am besten mit dem Morgen hier beim SPIEGEL. In den kommenden drei Stunden lesen Sie an dieser Stelle die wichtigsten Nachrichten, kurz und knackig - und gewürzt mit dem einen oder anderen Lese- und Videotipp. Show more Tickaroo Liveblog Software