+++ Der Morgen live +++ Junge Unternehmer fordern späteren Rentenbeginn

Müssen wir bald alle länger arbeiten? Das wünschen sich zumindest "Die Jungen Unternehmer". Eine vom Wirtschaftsverband gegründete Kommission fordert ein höheres Renteneintrittsalter . Zukünftig soll der Renteneintritt mit der Lebenserwartung verknüpft werden . "Wir brauchen tiefgreifende Veränderungen, sonst fliegt uns das Rentensystem bald um die Ohren", sagte die Vorsitzende des Verbands, Sarna Röser, der Deutschen Presse-Agentur. Durch die steigende Lebenserwartung sei die Rentenbezugszeit gestiegen. Deshalb müsse man auch länger arbeiten, um ein bestimmtes Rentenniveau zu erreichen. Für drei Jahre mehr Lebenserwartung soll beispielsweise zwei Jahre mehr gearbeitet werden, ein Jahr davon soll Ruhestand sein. "Wenn die Lebenserwartung weiterhin so schnell steigt wie in den letzten Jahrzehnten, ist ein Renteneintrittsalter von jenseits der 67 unumgänglich", sagte Röser. Die abschlagsfreie Rente mit 63 für langjährig Versicherte soll den Forderungen zufolge auch abgeschafft werden. Seit 2014 kann man nach mindestens 45 Jahren Renten-Einzahlung mit 63 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. 9/13/19 4:21 AM Fast vergessen - hier kommt die Übersicht über unsere Meldungen der Nacht: In der Türkei sind fünf Journalisten der "Cumhuriyet" aus dem Gefängnis entlassen worden 145 US-Firmen fordern ein schärferes Waffenrecht Finanzierungslücke bei der Deutschen Bahn Streit bei TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftskandidaten in den USA Verlierer und Gewinner der Automesse 9/13/19 4:15 AM Das kommt für mich jetzt nicht total überraschend: Laut einer Forsa-Umfrage hat in Deutschland fast jede dritte Frau und jeder vierte Mann Angst vor einer stationären Behandlung in einer Klinik. Die repräsentative Umfrage der Kaufmännischen Krankenkasse zeigt außerdem, dass 81 Prozent derjenigen, die Sorgen vor einer stationären Behandlung haben, Angst vor einer Ansteckung mit Krankenhauskeimen haben. 9/13/19 4:08 AM Nach dieser Aufregermeldung muss ich mich erst mal ein wenig beruhigen. Machen Sie gerne mit, wenn Sie mögen. 9/13/19 4:00 AM Herzlich willkommen zum "Morgen" beim SPIEGEL. Mein Name ist Sven Scharf und wir dürfen die nächsten drei Stunden gemeinsam verbringen.