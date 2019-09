+++ Der Morgen live +++ Öl wird teuer

Die Verknappung des weltweiten Öl-Angebots nach den Angriffen auf saudische Raffinerien hat den Ölpreis auf den höchsten Stand seit sechs Monaten getrieben . Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich zu Wochenbeginn um zehn Prozent auf 66,51 Dollar , ein Barrel US-Leitöl um neun Prozent auf 59,96 Dollar. Die Produktion in zwei saudischen Ölförderanlagen musste nach den Drohnenangriffen gedrosselt werden. Der Ausfall betrifft rund fünf Prozent des weltweiten Ölangebots. Die steigenden Ölpreise hievten die Aktien asiatischer Energiekonzerne wie PetroChina oder China Petroleum um bis zu vier Prozent ins Plus. Vom Iran unterstützte jemenitische Rebellen bekannten sich zu dem Anschlag auf zwei Werke des saudischen Konzerns Saudi Aramco. Die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten verteuerte die Anlagen in sogenannte sichere Häfen. So stieg der Goldpreis im frühen Handel in Asien um ein Prozent. 9/16/19 4:00 AM Herzlich willkommen zum "Morgen". Mein Name ist Sven Scharf und ich darf die nächsten drei Stunden mit Ihnen verbringen. Schnappen Sie sich noch einen Kaffee oder Tee, gleich geht es los. Bei Fragen, Kritik, Lob oder Anmerkungen - schreiben Sie mir gerne unter sven.scharf@spiegel.de. Show more Tickaroo Liveblog Software