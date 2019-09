+++ Der Morgen live +++ Studie: Frauen erhalten ein Viertel weniger Rente als Männer

Frauen erhalten im Schnitt 26 Prozent weniger Rente als Männer . Das geht aus einer bisher unveröffentlichten Studie der Universität Mannheim und der niederländischen Tilburg University hervor, über die zuerst die "Süddeutsche Zeitung" berichtete. Demnach habe eine Frau, die mit 67 Jahren in Rente geht, pro Monat etwa 140 Euro weniger gesetzliche Rente zur Verfügung als ein Mann. Addiert man das über 15 Jahre, kommt heraus: Ihrem Konto fehlen 25.000 Euro . Interessant ist, dass die Lücke erst in den 30ern zu klaffen beginnt. Und was ist der Grund? Paare gründen in dieser Zeit Familien - und häufig reduziert die Mutter eben ihre Arbeitszeit . Ob sich das langsam ändert und damit auch Frauen in dieser Zeit ihres Erwerbslebens mehr Rentenpunkte sammeln , kann man nicht genau sagen. Die aktuellsten Daten der Studie stammen von 2014. In Auftrag gegeben wurde sie übrigens von der Fondsgesellschaft Fidelity. (Foto: Uli Deck/DPA) 9/17/19 4:11 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Lassen Sie uns gemeinsam informiert in den Dienstag starten. Sind Sie auch ein bisschen deprimiert, weil man sich jetzt nun wirklich auf den Herbst einstellen muss? Schreiben Sie mir gern das und Anderes an elisa.von.hof@spiegel.de. Hier in Berlin ist es um diese Zeit übrigens wirklich finster und frisch. Show more Tickaroo Liveblog Software