+++ Der Morgen live +++ Obama ist Fan von Greta Thunberg

9/18/19 4:12 AM Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat im früheren US-Präsidenten Barack Obama einen Fan gefunden : "Du und ich, wir sind ein Team", sagte Obama bei einem Treffen mit der 16-Jährigen, wie aus einem von der Obama-Stiftung gestern veröffentlichten Video zu sehen ist. Thunberg bedankte sich, dass Obama sich Zeit genommen habe. "Selbstverständlich", antwortete Obama. "Du veränderst die Welt. Deswegen freuen wir uns sehr, Dich bei uns zu haben." Am Ende des Videos fragt Obama: "Kennst Du Fist Bumping?" Dann schlagen beide ihre Fäuste gegeneinander. 9/18/19 4:09 AM 9/18/19 4:07 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen", dem News-Blog vom SPIEGEL. In Berlin hält allmählich der Herbst Einzug. Zumindest früh am Tag genügt die normale Sommerjacke nicht mehr, um sich gegen den böigen, kalten Wind zu schützen. Für das Wochenende versprechen die Meteorologen zumindest wieder etwas mehr Sonne. . . Kommen wir zu den Nachrichten . . . Show more Tickaroo Liveblog Software