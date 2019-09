+++ Der Morgen live +++ US-Abgeordnete Omar wirft Trump vor, ihr Leben zu gefährden

Ilhan Omar ist Abgeordnete der Demokraten im US-Kongress und hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, ihr Leben zu gefährden . Der Präsident hatte das satirische Video eines konservativen Komikers geteilt, in dem der es so darstellt, als würde Omar anlässlich des 18. Gedenktages der Terroranschläge vom 11. September feiern und tanzen. Die Aufnahmen seien jedoch auf einem anderen Event zu Ehren afroamerikanischer Argeordneter im Kongress entstanden. Trump verbreite Lügen , twitterte Omar am Mittwoch. "Was tut Twitter, um gegen solche Falschinformationen anzugehen?" Die Nachrichtenagentur AP und der britische " Guardian " berichten über den Fall. Das Video, das Trump retweetete, war am Donnerstagmorgen nicht mehr abrufbar. 9/19/19 4:32 AM Im US-Wahlkampf sammeln Kandidaten Wahlkampfspenden in Millionenhöhe. Amazons Alexa hilft ihnen bald dabei. Ab Oktober sollen Nutzer per Sprachsteuerung bis zu 200 Dollar an registrierte Kandidaten spenden können. 9/19/19 4:31 AM Fast ein Jahr lang war ein junger Afghane in Immenstadt im Oberallgäu im Kirchenasyl . Jetzt musste sich der Pfarrer der evangelischen Gemeinde deswegen vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Sonthofen stellte das Verfahren gegen den 64-Jährigen wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt des abgelehnten Asylbewerbers gegen eine Geldbuße ein. Der Pfarrer muss 3000 Euro zahlen und der Afghane 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. 9/19/19 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leser. Kommen wir gleich zur Sache. US-Präsident Donald Trump hat Robert O'Brien zum neuen Sicherheitsberater ernannt. Wie sein Vorgänger John Bolton gilt auch er als politischer Falke. Lässt sich Trump nun doch zu einem Vergeltungsschlag gegen den Iran hinreißen? Lesen Sie hier mehr. Show more Tickaroo Liveblog Software