+++ Der Morgen live +++ Teufelsaustreiber will Putin heilen - festgenommen

9/20/19 4:15 AM Die erste Nachricht führt uns nach Russland - genauer: Nach Sibirien. Dort hat sich Alexander Gabytschew auf den Weg gemacht , um Wladimir Putin zu heilen . Nach Überzeugung des Schamanen ist der Staatschef nämlich vom Teufel besessen . Seinen Vorhaben trug Gabytschew öffentlichkeitswirksam zur Schau - mit einem langen Fußmarsch von seiner Heimat in Jakutien im nordöstlichen Teil des asiatischen Teils von Russland nach Moskau. Und überall, wo er Rast machte, erzählte er von seiner Mission. Mehr als 2700 Kilometer hatte er bereits zurückgelegt, als bewaffnete Sicherheitskräfte in schließlich in Gewahrsam nahmen. Putin, so scheint es, kann ganz gut mit seinen Teufeln leben . . . Sören Stache/dpa 9/20/19 4:04 AM 9/20/19 4:01 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen", dem News-Blog vom SPIEGEL . Die Morgenfrische nimmt inzwischen gefühlt fast winterliche Züge an, auch wenn der Himmel sternenklar ist. Hoffentlich achten die Eltern darauf, dass ihre Kinder auch eine warme Jacke mitnehmen, wenn sie gegen ein "Weiter so" angesichts des Klimawandels demonstrieren gehen. (Solche praktische Assistenz ist erlaubt. Ansonsten sollen die Kids das mal allein machen - die Botschaft der Jugend und ihre Vorwürfe gegen uns Alte sollte nicht verwässert werden). Kommen wir zu den Nachrichten aus aller Welt . . .