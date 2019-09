+++ Der Morgen live +++ Auch deutsche Cook-Töchter schließen die Schalter

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

9/23/19 4:12 AM 9/23/19 4:12 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" , dem Nachrichten-Blog vom SPIEGEL . Ich hoffe, Sie haben das Kaiserwetter am Wochenende genießen können. Denn lange wird es nicht mehr so bleiben, wie die Meteorologen voraussagen. Hochsaison für alle, die keine schulpflichtigen Kinder haben. Doch in dieser Beziehung muss ich heute Morgen eine dringende Warnung weitergeben . . . Show more Tickaroo Liveblog Software