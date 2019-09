+++ Der Morgen live +++ Schulze bringt Verbesserungen am Klimapaket ins Gespräch

9/25/19 4:03 AM Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen beim SPIEGEL -Nachrichtenblog "Der Morgen". Es ist einiges passiert in der Nacht: Die Demokraten in den USA haben erste Schritte für eine mögliche Amtsenthebung Trumps eingeleitet, Condor bekommt einen Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro und unsere Bundesumweltministerin Schulze gibt sich offen für Verbesserungsvorschläge an dem umstrittenen Klimapaket der Bundesregierung. Lassen Sie uns also gemeinsam nachrichtlich in den Tag starten. Show more Tickaroo Liveblog Software