+++ Der Morgen live +++ Tesla-Polizeifahrzeug geht während Verfolgungsjagd der Strom aus

In den USA musste ein Polizeifahrzeug der Marke Tesla eine Verfolgungsjagd abbrechen - dem Elektroauto war der Strom ausgegangen. Offensichtlich war vergessen worden, den Pkw ordnungsgemäß aufzuladen. Es ist unklar, warum das Model S 85 nicht voll aufgeladen war, gab das Polizeidepartement in Fremont (Kalifornien) zu Protokoll. Eine Sprecherin gab gegenüber CNN zu Protokoll, das würde von Zeit zu Zeit passieren. Andere nicht-elektronische Fahrzeuge setzten die Verfolgungsjagd fort, diese war aber nicht von Erfolg gekrönt. Das verfolgte Fahrzeug wurde später gefunden - von dem Flüchtenden gab es keine Spur. Das Polizeidepartment in Freemont sagte gegenüber CNN, man sei bei der Integration der Tesla-Fahrzeuge in den Fuhrpark noch innerhalb einer sechsmonatigen Testphase. Die abgebrochene Verfolgungsjagd werde aber keinen Einfluss darauf haben, wie die Polizei den Einsatz der Tesla-Fahrzeuge bewerte.