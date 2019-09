+++ Der Morgen live +++ Achtung, Baby - Japan Airlines gibt Kunden Tipps für Sitzplatz

9/27/19 4:16 AM 9/27/19 4:14 AM Die erste Meldung kommt aus der Luftfahrt: Bei Japan Airlines scheinen viele Beschwerden über schreiende oder allzu quirlige Kinder im Flugzeug eingegangen zu sein. Jedenfalls bietet die Fluglinie auf ihrem Buchungsportal einen Service für Passagiere an, die um solche jungen Mitreisenden lieber einen großen Bogen machen . Beim Einchecken können sie auf dem Sitzplatz-Plan erkennen, welche Sitze Eltern mit ihren Kindern reserviert haben. Auf der Seite steht aber auch eine Warnung: Japan Airlines will nicht garantieren, dass man wirklich kinderfrei sitzt. Es könnte ja noch ein Last-Minute-Ticket in der Pipeline sein . . . Einige Passagiere formulierten schon ihren Dank auf Twitter, wie die BBC berichtet. Screenshot Japan Airlines 9/27/19 4:04 AM 9/27/19 4:04 AM Eine von großen Hoffnungen begleitete Sitzungswoche der Uno geht allmählich zuende. Heute kommen noch einige Diplomaten zu Wort und viele Gespräche werden hinter den Kulissen geführt. Trotzdem war das Treffen ein Fehlschlag: Denn im wohl gefährlichsten Konflikt der Gegenwart - dem zwischen Iran und den USA - gab es nicht die geringste Annäherung. Dass US-Präsident Donald Trump in dieser Situation beinahe gemäßigt wirkte, ist dabei nur ein schwacher Trost. Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" , dem Newsblog vom SPIEGEL . Kommen wir zu den Nachrichten . . . Show more Tickaroo Liveblog Software