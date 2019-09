+++ Der Morgen live +++ Krankenkassenchef warnt vor Anstieg der Beiträge

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

9/30/19 4:05 AM 9/30/19 4:04 AM In Österreich ist nach der Wahl kein Stein mehr auf dem anderen. Die beste Nachricht aus Sicht der demokratisch gesinnten Beobachter ist zweifelsohne die Abstrafung der FPÖ. Doch sonst hat der Wahlsieg der ÖVP nur scheinbar stabile Verhältnisse geschaffen. Denn bisher zieren sich alle möglichen Koalitionspartner auffällig. Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen", dem Newsblog vom SPIEGEL . Lassen sie uns gleich übergehen zu den Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software