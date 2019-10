+++ Der Morgen live +++ Theresa May würde lieber Bergsteigerkrimi schreiben als ihre Memoiren

Was hat Theresa May gedacht, gefühlt, gelitten, als sie ihr Land als Premierministerin in den Brexit führen wollte - und krachend scheiterte? Man würde es vielleicht gern lesen, aber May hat offenbar keine Eile damit, es aufzuschreiben. Sie würde lieber einen Bergsteigerkrimi verfassen als ihre Memoiren, sagte sie auf einem Literaturfestival, über das der "Guardian" berichte t. Besonders faszinierend, so May, finde sie die Erstbesteigung des Matterhorn im Jahr 1865, als einer der Bergsteiger ausrutschte und drei andere mit in die Tiefe riss. Parallelen zu ihrem eigenen politischem Werdegang ? Darauf ging May nicht ein. Sie gehe gern mit ihrem Mann in den Alpen wandern, sagte May auf dem Literaturfestival. Außerdem lese sie gern Krimis . Deshalb könne sie sich vorstellen, ein solches Buch zu schreiben. Als sie gefragt wurde, ob sie auch mal über eine Autobiografie nachgedacht oder während ihrer Zeit in Downing Street 10 Tagebuch geführt habe, schüttelte May entschieden den Kopf. 10/1/19 4:15 AM Wieder ist es ein Telefonat Donald Trumps mit einem ausländischen Regierungschef, das für Aufsehen sorgt : Diesmal handelt es sich bei seinem Gesprächspartner um den australischen Premierminister Scott Morrison. Wie unter anderem die "New York Times" berichtet, soll Trump ihn dazu gedrängt haben, US-Justizminister William Barr bei dessen Untersuchungen zum Ursprung der Russlandaffäre zu unterstützen. Canberra stimmte zu. 10/1/19 4:00 AM Liebe Leser, herzlich willkommen im Oktober und, wenn Sie in Deutschland wohnen, wahrscheinlich auch zu einem weiteren kühlen Regentag. Herbst halt . Und jetzt zu den Nachrichten. Show more Tickaroo Liveblog Software