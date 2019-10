+++ Der Morgen live +++ "Extinction Rebellion" blockiert Verkehr in Berlin

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

10/7/19 4:13 AM 10/7/19 4:11 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser, ich begrüße Sie zum "Morgen", dem Newsblog vom SPIEGEL. So rebellisch, wie es den Anschein hat, sind die Aktivisten von "Instinction Rebellion" gar nicht. Sie haben sich für ihre Proteste die Ferienzeit ausgesucht. Die Berliner sind weg, dafür werden umso mehr Touristen die Protestaktion als Zaungäste verfolgen. Das totale Chaos dürfte ausbleiben. Dieses Thema und noch viel mehr, heute in den Nachrichten aus aller Welt. . . Show more Tickaroo Liveblog Software