+++ Der Morgen live +++ US-Piloten verklagen Boeing auf Verdienstausfall in Millionenhöhe

Die Pilotenvereinigung der US-Billigfluglinie Southwest Airlines hat eine Klage wegen Verdienstausfalls gegen Boeing eingereicht - in Höhe von 100 Millionen Dollar . Denn: Der Flugzeugbauer habe die Fluggesellschaft und die Piloten über ihre 737 MAX-Flugzeuge "absichtlich getäuscht". Das erklärte der Sprecher der Gewerkschaft, Jon Weaks. Der Grund der Klage: Southwest ist der größte Betreiber der 737 MAX und hat 34 dieser Flugzeuge in seiner Flotte. Von deren weltweiten Startverbot sind mehr als 300.000 Flüge der Airline betroffen. Seit zwei tödlichen Abstürzen, bei denen 346 Menschen in Äthiopien und Indonesien ums Leben kamen, müssen diese Flugzeuge des Airbus-Rivalen am Boden bleiben. (Foto: Mike Blake/Reuters)