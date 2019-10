+++ Der Morgen live +++ Macron: "Die antisemitische Attacke von Halle ist ein Schock" 

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat sich betroffen über die tödlichen Attacken in Halle gezeigt. "Die antisemitische Attacke von Halle ist ein Schock", schrieb Macron in der Nacht auf Donnerstag bei Twitter. "Wir verurteilen sie scharf." Der Präsident sprach der jüdischen Gemeinschaft seine volle Unterstützung, Deutschland seine Solidarität und den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Zuvor gab es bereits zahlreiche Reaktionen aus der deutschen und internationalen Politik. Thomas Oppermann, ehemaliger SPD-Fraktionschef, sprach von "antisemitischem Terror" in Deutschland. "Das ist entsetzlich. Wir brauchen eine härtere Gangart der Sicherheitsbehörden gegen den rechten Terror!" Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch schrieb: "Am höchsten jüdischen Feiertag ein Anschlag auf jüdisches Leben in Deutschland - ekelhaft!" Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte gestern Abend eine Synagoge in Berlin, um ihre Solidarität mit der jüdischen Gemeinde auszudrücken. 10/10/19 3:36 AM Willkommen zum "Morgen" bei SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Sven Scharf und wir dürfen die nächsten drei Stunden zusammen verbringen an diesem Tag, der natürlich im Zeichen des Anschlags von Halle steht. Holen Sie sich gerne noch einen Kaffee oder Tee, gleich geht es los. Bei Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik schreiben Sie mir gerne unter sven.scharf@spiegel.de Show more Tickaroo Liveblog Software