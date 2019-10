+++ Der Morgen live +++ Comeback für die Platte?

10/11/19 4:12 AM 10/11/19 4:11 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser, willkommen beim "Morgen", dem Newsblog vom SPIEGEL. Mein Weg in die Redaktion führt an der großen Synagoge in der Oranienburger Straße vorbei. Ich muss gestehen, dass mich die stählernen Armierungen regelmäßig mit leichtem Unbehagen erfüllen, erinnern sie doch an den Umstand, dass eine Glaubensgemeinschaft beständig gegen massive Anfeindungen geschützt werden muss. Und das in einer Gesellschaft, zu der auch ich gehöre. Der Attentäter in Halle hat den letzten Zweifel beseitig, dass die Schutzmaßnahmen nötig sind. An uns Journalisten ist es, diejenigen zu stellen, die Nationalsozialismus als Vogelschiss der Geschichte verharmlosen, oder Musliminnen als Kopftuchmädchen verunglimpfen - und damit den Weg ebenen für Fanatiker und Wirrköpfe. Es gibt keine Entschuldigung dafür, extremistische Parteien zu wählen - und Frust über die zählebigen Diskussionen im demokratischen Politikbetrieb ist schon gar keiner. Kommen wir zu den Nachrichten . . . Show more Tickaroo Liveblog Software