+++ Der Morgen live +++ Polizei stoppt "Bürgerwehr" in Sachsen

Im sächsischen Döbeln hat die Polizei zum wiederholten Mal eine sogenannte "Bürgerwehr" aufgelöst . Vier Männer waren dort, uniformiert mit orangen Warnwesten mit der Aufschrift "Schutzzone", durch die Innenstadt patroulliert. Das Trio habe angegeben, "nach Cannabis riechende Ausländer verjagt" zu haben, meldet der MDR . Die Beamten hätten die Identitäten der Männer festgestellt und die Westen beschlagnahmt. Gegen das Trio werde nun wegen Nötigung und Amtsanmaßung ermittelt. "Überdies wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz im Zusammenhang mit dem Uniformierungsverbot eröffnet", heißt es in einer Mitteilung der Polizei weiter. Nach "Bild"-Informationen steht die NPD hinter der angeblichen "Bürger"-Wehr. Der Sender zitiert Polizeipräsidentin Sonja Penzel mit den Worten: "Die Schutzzonen-Aktivitäten einiger weniger, offenkundig rechtsextremer Personen befremden mich im erheblichen Maße − gerade auch im Hinblick darauf, dass man vorgibt, als Streetworker Sozialarbeit zu betreiben. Die Polizeidirektion Chemnitz widerspricht zudem der über soziale Netzwerke verbreiteten Mitteilung energisch, dass diese Personen das ‚Auge und auch Ohren für die Polizei' seien." Das Gewaltmonopol liege ausschließlich in staatlicher Hand .