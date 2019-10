+++ Der Morgen live +++ "Gewolltes Missverstehen" - Seehofer sauer über Kritik an seiner Gamer-Äußerung

10/22/19 4:05 AM Bundesinnenminister Horst Seehofer ist sauer - wegen der Kritik an seiner Äußerung nach dem tödlichen Anschlag von Halle. Der Innenminister hatte gesagt, dass die Szene der Internet-Spieler stärker in den Blick genommen werden müsse. "Dieses gewollte Missverstehen ist mittlerweile eine beliebte politische Vorgehensweise geworden", schimpft Seehofer heute in der "Augsburger Allgemeinen". Aufgabe sei es, jene aus der Gamer-Szene herauszuholen, die die Spieler benutzten. "Wir bekämpfen Verbrecher und Rechtsextremisten und nicht die Bürger und nicht die Gamer." Seehofer hatte in einem ARD-Interview gesagt: "Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene." Manche nähmen sich Simulationen geradezu zum Vorbild. "Und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen." Später warnte er gezielter davor, dass Rechtsextremisten Gaming-Plattformen für ihre Zwecke nutzen.Die Aussagen hatten ihm jede Menge Spott eingetragen. 10/22/19 4:00 AM Verehrte Leserin, lieber Leser, ich begrüße Sie herzlich zum Start in diesen Dienstag! Auf Sie und mich warten drei Stunden Nachrichten und einige erzählenswerte Geschichten, so dass Sie nachher im Büro bei allen Gesprächen im Aufzug und in der Kaffeeküche mithalten können - oder, sofern Sie uns beispielsweise in Südamerika lesen, kurz vor dem Schlafengehen noch einmal die wichtigsten Neuigkeiten mitbekommen. Mein Name ist Armin Himmelrath, und ich nehme Sie jetzt mit ins Nachrichtengeschehen dieses Morgens. Später, so viel sei schon mal verraten, kehren wir auch zurück ins Glottertal . Show more Tickaroo Liveblog Software