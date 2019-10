+++ Der Morgen live +++ ADAC-Mitgliedschaft soll teurer werden

10/25/19 4:11 AM Schock für Deutschlands Autofahrer: Der ADAC - seit Jahren in den Miesen - will im kommenden Jahr die Beiträge erhöhen . Präsidium und Verwaltungsrat wollen den Schritt auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 14. November in München beschließen lassen. Die Mitgliedseinnahmen und die Dividende der ADAC SE reichen nicht, um Pannenhilfe, Dienstleistungen, Digitalisierung und Versicherungssteuer zu bezahlen. Bisher kostet die Basis-Mitgliedschaft 49 Euro, die Plus-Mitgliedschaft 84 Euro. Vor allem letztere wird deutlich teurer: Um rund zehn Euro. Gleichzeitig denken die ADAC-Oberen über eine neue Premium-Mitgliedschaft nach. Details sollen am 14. November bekanntgegeben werden. Andreas Gebert/dpa 10/25/19 4:05 AM 10/25/19 4:04 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" , dem Newsblog vom SPIEGEL . Am Wochenende endet die Sommerzeit. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag werden die Uhren also eine Stunde – von 3 Uhr auf 2 Uhr – zurückgestellt. Das heißt: eine Stunde mehr Schlaf, länger feiern - oder eine Weile früher aus dem Bett kommen, bis man sich an die Umstellung gewöhnt hat. Oder eben noch mehr Chaos bei der Deutschen Bahn als ohnehin schon . . . Kommen wir zu den Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software