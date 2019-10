+++ Der Morgen live +++ Knobloch bezeichnet AfD-Erfolg in Thüringen als 'Signal des Schreckens'

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

10/28/19 5:08 AM 10/28/19 5:07 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" , dem Newsblog vom SPIEGEL . Nach guter Tradition konzentriere ich mich nach dem Urnengang in Thüringen auf die Nachrichten, die mit der Wahl, ihren Ursachen und ihren Konsequenzen zusammenhängen . Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang einen eher von unsachlicher Schadenfreude getragenen Zuruf gleich zu Beginn: Bernd Höcke, der als strahlender Sieger gilt, hat seinen eigenen Wahlkreis gegen CDU-Mann Thadäus König verloren - und zwar eindeutig. Die weniger schadenfrohe Analyse: Es gibt also noch Zeichen der Hoffnung.