+++ Der Morgen live +++ Waldbrände in den USA: Prominente evakuiert

Die Waldbrände im Norden und im Süden Kaliforniens treiben immer mehr Menschen in die Flucht: Die Flammen nahe Los Angeles bedrohen nun auch Promi-Viertel. Der Action-Star und ehemalige kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger musste eigenen Angaben zufolge sein Haus in Brentwood verlassen. Auch Basketball-Superstar LeBron James und Regisseur David O. Russell waren von den Räumungen betroffen. Neben dem "Getty"-Feuer bei Los Angeles ist derzeit das "Kincade"-Feuer im Sonoma County, einer Weinbauregion rund 120 Kilometer nördlich von San Francisco, das bedrohlichste. Die Flammen breiteten sich dort auf einer Fläche von mehr als 250 Quadratkilometern aus. Fast 100 Gebäude brannten ab. Rund 185.000 Menschen waren aufgerufen, ihre Häuser zeitweise zu verlassen. Gestern gab die Feuerwehr für einige Anwohner grünes Licht, in ihre Ortschaften zurückzukehren. Abflauende Winde halfen, das Feuer an einigen Stellen unter Kontrolle zu bringen. Der Nationale Wetterdienst warnte allerdings vor weiteren Starkwinden bei gleichzeitig niedriger Luftfeuchtigkeit , die heute wieder einsetzen könnten. (Foto: David Crane/DPA) 10/29/19 5:00 AM