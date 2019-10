+++ Der Morgen live +++ Trump macht sich erneut über getöteten IS-Anführer Baghdadi lustig

10/31/19 5:30 AM Die erste Nachricht handelt - wieder einmal - von Donald Trump. Der US-Präsident verbreitete gestern ein Foto , auf dem er einem Schäferhund eine Tapferkeitsmedaille umlegt. Das Foto ist natürlich manipuliert. Solche Orden gibt es für Tiere nicht. Der Hund, der Conan heißen soll, hat an dem tödlichen Angriff auf IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi teilgenommen und gilt dort tatsächlich als Held. "Diese Tiere schützen US-Truppen, retten die Leben von Zivilisten, trennen Kämpfer und Nicht-Kämpfer und immobilisieren Individuen, die sich feindlich verhalten", erklärte der Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten, General Kenneth McKenzie, der den Hergang des Angriffs gestern vor Journalisten schilderte. Dennoch stellt der Tweed mit dem manipulierten Foto eine weitere nachträgliche Verhöhnung der Opfer des Einsatzes dar. Der Terrorist ist - so insinuiert es der Tweet - von einem Hund getötet worden. 10/31/19 5:19 AM 10/31/19 5:17 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" , dem Newsblog vom SPIEGEL . Vielleicht wissen Sie es schon: Heute erscheint der "Morgen" zum letzten Mal. Künftig wird der Blog abgelöst von unserem Podcast mit den wichtigsten Nachrichten, der drei Mal täglich aktualisiert auf der Seite zu finden sein wird. Unter anderem werden Sie dort auch Beiträge von Rachelle Pouplier hören, die in der Vergangenheit häufig den "Morgen" moderiert hat. Auch mich warten derweil andere Aufgaben in der Redaktion. Mit persönlich wird der "Morgen" fehlen (das Aufstehen zu etwas unchristlich frühen Morgenstunden eher weniger). Nun denn - komme wir zu den Nachrichten. Show more Tickaroo Liveblog Software