Die Energiewende ist ein Kraftakt für Deutschland, der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat das Thema auf der Agenda zusätzlich nach vorn gerückt. Auf der Suche nach alternativen Energiequellen ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach Namibia gereist, um mit der dortigen Regierung ein gemeinsames Projekt voranzutreiben. Vor Ort warnte der Vizekanzler vor einem europäischen »Energie-Imperialismus«. Gemeinsame Kooperationen müssten zuvorderst den Menschen in Namibia nützen, sagte Habeck in Windhuk.