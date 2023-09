Ärger über Absage

Bei der von der Union beantragten Ausschusssitzung soll es laut »Welt« um die Frage gehen, ob Faeser Informationen des Verfassungsschutzes genutzt hat, um Schönbohm abzuberufen. Die Forderung der Union nach einer Sondersitzung des Ausschusses wies die Koalition am Mittwoch zunächst zurück. Nach der Geschäftsordnung des Bundestages ist eine Einberufung zum nächstmöglichen Zeitpunkt allerdings verpflichtend, »wenn es eine Fraktion im Ausschuss oder mindestens ein Drittel der Mitglieder des Ausschusses unter Angabe der Tagesordnung verlangt«.

Die Ministerin, die als SPD-Spitzenkandidatin bei der bevorstehenden Landtagswahl in Hessen antritt, sollte bereits am Dienstag im Innenausschuss zu ihrem Vorgehen befragt werden, sagte ihre Teilnahme an der Sitzung allerdings ab.