Die CDU will die Social-Media-Konten der hessischen SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser vom Bundesdatenschutzbeauftragten überprüfen lassen. Die Sozialdemokratin, die im Februar ihre bis dahin vom Bundesinnenministerin betreuten Konten in die Hände ihrer Partei legte, habe amtliche Kommunikation »ungefiltert an die SPD Hessen übertragen«, kritisiert CDU-Innenexperte Philipp Amthor in einem Brief an den Datenschutzbeauftragten Ulrich Kelber. Das Schreiben liegt dem SPIEGEL vor.