Migranten mit geringen Aufnahmechancen etwa aus der Türkei, Pakistan oder Albanien sollen von dort direkt in ihre Heimatländer zurückgeschoben werden, damit sie erst gar nicht in die EU kommen. Die Bundesregierung trägt ein solches Vorgehen im Grundsatz mit, will aber Familien mit Kindern und Jugendlichen von solchen Grenzverfahren ausnehmen. Es ist allerdings fraglich, ob dieser Vorschlag in der EU mehrheitsfähig ist. Faeser ließ offen, ob sie auch dann zustimmen würde, wenn die deutschen Vorschläge keinen Einzug in einen Beschluss finden. Ohne Deutschlands Zustimmung wäre die Reform gescheitert.