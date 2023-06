Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist nun nach Tunesien gereist, um mit ihren französischen und tunesischen Amtskollegen, Gérald Darmanin und Kamel Fekih, unter anderem über verstärkte Abschiebungen in das Land zu beraten. Hintergrund des Treffens ist ein sprunghafter Anstieg der Zahl der Migranten, die in selbst gebauten Booten von Tunesien nach Europa aufbrechen, in den vergangenen Monaten. Tunesien ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten auf dem Weg nach Europa.