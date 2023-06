Ein weiterer Vorschlag: Die Polizei soll in allen Bundesländern Ansprechstellen für Lesben, Schwule, bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Personen schaffen. In gemeinsam mit Beratungsstellen erstellten Leitfäden sollen Opfer über ihre Rechte aufgeklärt werden. Angehende Polizisten sollen schon in der Ausbildung »Regenbogenkompetenz« erwerben, also im Umgang mit sexueller Orientierung und geschlechtlicher Vielfalt geschult werden.