Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nach Ermittlungen zu möglichen Sprengstoffanschlägen und Entführungen von einer »schwerwiegenden terroristischen Bedrohung« gesprochen. Die SPD-Politikerin erklärte am Donnerstag in Berlin: »Die Ermittlungen offenbaren einen Abgrund.« Bewaffnete Reichsbürger und radikalisierte Coronaleugner verbinde ein grenzenloser Hass auf die Demokratie, auf den Staat und auf Menschen, die für das Gemeinwesen einstehen. Die Entführungspläne gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die gewaltsamen »Umsturzfantasien« zeigten eine neue Qualität der Bedrohung. »Dieser Bedrohung stellen wir uns mit aller rechtsstaatlichen Konsequenz entgegen«, so die Ministerin.