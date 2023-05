Es war ein Ende im Eildurchgang: Vergangenen Herbst untersagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dem Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, die weitere Ausübung seiner Dienstgeschäfte. Vorausgegangen war eine Folge des »ZDF Magazin Royale«, in der Entertainer Jan Böhmermann seltsame Verbindungen in der bundesdeutschen Cybersicherheitsszene thematisiert hatte, mit dem BSI-Präsidenten im Mittelpunkt.