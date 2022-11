Faeser sagte am Donnerstag in Berlin, Infantino habe sie gefragt, ob es sich um die Binde handle. Sie habe geantwortet: »Und ist nicht so schlimm wie Sie denken, oder?« Sie habe dem Fifa-Chef auch gesagt, dass sie die Entscheidung des Weltverbandes als großen Fehler sehe. Es sei unglaublich, was da für einen Druck auf die Fußballverbände der sieben europäischen Staaten ausgeübt worden sei, damit dieses Symbol für Vielfalt auf dem Spielfeld nicht getragen wird.