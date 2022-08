Die Ampel hat die Diskussion um eine mögliche Rente ab 70 gerade erst abgeräumt, da bringt Bundesinnenministerin Nancy Faeser einen früheren Renteneintritt ins Spiel. Für langjährige Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Wer ein Leben lang einen solchen Dienst an der Bevölkerung geleistet habe, könne beispielsweise ein Jahr früher in Rente gehen, schlug die SPD-Politikerin am Dienstagabend in Potsdam bei der Veranstaltungsreihe »RND vor Ort« des Redaktionsnetzwerks Deutschland vor.