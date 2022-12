Razzia gegen »Reichsbürger« Faeser spricht von »Abgrund terroristischer Bedrohung«

Im Zuge der Ermittlungen werden mehrere ehemalige Soldaten der Bundeswehr sowie ein aktiver Stabsfeldwebel, der beim Kommando Spezialkräfte (KSK) als Logistiker dient, beschuldigt. Unter den am Mittwoch Festgenommenen ist zudem mindestens ein suspendierter Polizist. (Lesen sie hier mehr über den Einsatz.)

Der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz zog nach der Großrazzia Parallelen zu verfassungsfeindlichen Tendenzen in den USA. »Spätestens seit dem Angriff auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 wissen wir sehr genau, dass antidemokratischem Reden auch schlimmste, gegen Demokratie und Parlament gerichtete Taten folgen können.« Den Behörden in Deutschland sei es heute gelungen, »solchen, sehr konkreten Machtergreifungsplänen einen Riegel vorzuschieben und ein Netzwerk von Feinden unserer Demokratie zu zerschlagen.« Es gelte nun, aufmerksam zu bleiben.