Mit dem Urteil gegen Lina E. am Mittwoch und dem vierten Todestag des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke am morgigen Freitag rückt die Bedrohung durch Links- und Rechtsextremisten erneut in den Mittelpunkt. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geht die größte Gefahr derzeit noch immer von rechts aus.