Deutschland will sich nach den Worten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser für Asylverfahren an den EU-Außengrenzen einsetzen. Darauf habe sich die Ampelkoalition geeinigt, sagte die SPD-Politikerin im »Bericht aus Berlin « im Ersten. »Es geht darum, dass Grenzverfahren, an den Grenzen schon Asylverfahren stattfinden können«, sagte Faeser. »Das heißt, dass bereits dort die Registrierung und Erfassung und Identifizierung der Geflüchteten stattfinden wird.« Im Gespräch sei eine Bearbeitungszeit der Asylanträge von maximal zwölf Wochen.