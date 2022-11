Ein weiterer Vorschlag Faesers war bereits in den vergangenen Tagen bekannt geworden. Sie schlägt eine Obergrenze für Bargeldzahlungen in Höhe von 10.000 Euro vor. Das soll verhindern, dass kriminelle Gelder etwa in den Kauf von Schmuck oder teuren Uhren fließen, ohne dass dies von den Behörden nachvollzogen werden kann. In vielen anderen EU-Staaten gibt es bereits eine Obergrenze für Barzahlungen, in Deutschland ist dies umstritten. Auch die Verbraucherzentralen lehnen den Vorstoß ab.

In der Ampelkoalition umstritten dürften auch zwei weitere Punkte in Faesers Plan sein. So deutet die Innenministerin an, dass die deutschen Behörden auch in die Lage versetzt werden sollen, die verschlüsselte Kommunikation von kriminellen Banden zu knacken. In den vergangenen Jahren hatte das BKA im großen Stil von ausländischen Behörden heimlich abgegriffene Chats erhalten, die sich mutmaßliche Verbrecher per Kryptohandy schickten. Deutschland sei rechtlich derzeit nicht in der Lage, selbst in solche Systeme einzudringen und die Kommunikation zu entschlüsseln, heißt es in dem Papier. Das Innenministerium befürworte daher »Regelungen im Umgang mit Verschlüsselungsmechanismen, die im Einklang mit der verfassungsmäßigen Ordnung stehen«. Was genau das in der Praxis bedeutet, bleibt unklar.