Dass das so ist, liege an fehlendem Personal in den Kommunalverwaltungen, räumte die Ministerin ein. »Es gab eine ganze Zeit, in der alle in Deutschland immer nur sparen wollten, gerade bei der öffentlichen Verwaltung«, sagte Faeser. Das sei ein Fehler gewesen.

Bestehende Regeln sollen evaluiert werden

Sie glaube aber, dass es innerhalb der FDP Verständnis für das in ihrem Entwurf geplante Verbot von halbautomatischen Waffen für Privatleute gebe. Dass die Liberalen die bestehenden Regeln evaluieren wollten, sei in Ordnung. »Dagegen spricht nichts«, sagte Faeser. Das könne die Koalition zusätzlich zu den Verschärfungen tun.