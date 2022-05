Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) stellt den »Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen« des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe infrage. »Insofern werde ich mit meinem Amt noch mal besprechen, ob es so klug ist, solche Listen zu veröffentlichen«, sagte Faeser im SPIEGEL-Spitzengespräch mit Moderator Markus Feldenkirchen.

»Wir haben Krieg mitten in Europa«, sagte Faeser. Deswegen wäre es verantwortungsbewusst, über diese Dinge nicht an vorderster Stelle zu sprechen. Die Menschen lebten dieser Tage »in Verunsicherung«.

Faeser betonte, es handle sich nicht um ihre Empfehlung, die dort ausgegeben werde. Zugleich sagte sie, es sei Aufgabe der Behörde, bei der Frage der Vorräte Orientierung zu bieten. »Man muss sich nicht akribisch daran halten«, so Faeser.

Faeser kündigte in dem Gespräch an, die Situation für in Deutschland lebende russische Journalisten verbessern zu wollen. »Dafür müssen wir Gesetzgebung ändern. Da sind wir dran«. Sie sei zu dem Thema mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) im Gespräch. Man arbeite an einem »Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was diese Einwanderung erleichtert«.