So leicht die »Sippenhaft«-Vorhaltungen zu entkräften sind, so dumpfbacken ist der andere Vorwurf: »Ist doch alles nur Wahlkampf!« Tatsächlich will Frau Faeser im Oktober hessische Ministerpräsidentin werden und steckt im Landtagswahlkampf. Falls es nicht klappt, will sie Innenministerin bleiben. Ich halte diese Zweigleisigkeit mit Rückfahrkarte für eine freche Zumutung. Einem konservativen Kandidaten würde man sie nicht durchlassen. Aber den Clan-Plan macht das nicht schlechter. Der ist, wie er ist. In einer »T-Online«-Umfrage fanden ihn 77 Prozent der Befragten gut .

»Ist ja nur Wahlkampf!« bedeutet indes mehr. Da schwingt eine bizarre Unterstellung von Täuschung und Unernst mit. Und es sind Politiker selbst, die da eine ihrer vornehmsten Aufgaben in den Schmutz ziehen: Einen Wahlkampf zu führen, der nahe an den Sorgen und Problemen der Bürger ist. Daraus ein politikverachtendes Schmähwort zu machen, grenzt an Selbstverstümmelung. Denn auch der nächste Vorstoß der Grünen für mehr Klimaschutz oder der Linken für mehr Mindestlohn wird nichts anderes sein als: Wahlkampf um jene Mehrheiten, die es braucht, um Dinge zu verändern. Oder wollen die Grünen auf die TV-Duelle im September 2025 verzichten, weil: »Ist ja nur Wahlkampf?« Merkste selbst, würden meine Kinder sagen.