In der Debatte über den Umgang mit steigenden Flüchtlingszahlen will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) weiter auf fest stationierten Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze verzichten. Dort sollen künftig aber generell mehr Polizisten im Einsatz sein, kündigte die Ministerin bei einem Besuch eines Zentrums im polnischen Grenzort Świecko an.