»Kriminelle machen weiterhin, was sie wollen«

»Solche Verschärfungen bringen keinen Mehrwert an Sicherheit für die Gesellschaft«, sagte Leitermann. »Seit 2014 gibt es keine statistische Erhebung mehr durch das Bundeskriminalamt, welche die Vergehen von Kriminellen mit illegalen Waffen von den angeblichen Verbrechen durch Legalwaffenbesitzer unterscheidet.« So würden legale Waffenbesitzer mit Kriminellen in einen Topf geworfen – obwohl sie zu Zeiten der Erhebung für weniger als ein Prozent aller Straftaten verantwortlich gemacht werden konnten.