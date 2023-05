»Hohe Zäune und Mauern«

»Ich glaube, dass, um Kontrolle herzustellen, auch der physische Schutz der Außengrenze in Betracht gezogen werden muss«, sagte FDP-Chef Lindner am Donnerstag in einer Talkrunde von RTL und n-tv. Er benutzte auf Nachfrage auch das Wort Zaun, betonte aber: »Ich bin dafür, wenn zugleich die Möglichkeit humanitärer und qualifizierter Einwanderung rechtlich erleichtert wird.« Faeser hatte im März bereits gesagt, dass zur europäischen Asylpolitik »zu einem Teil« auch »hohe Zäune und Mauern« an den Außengrenzen gehörten.

Grenzzäune gibt es schon in einer Reihe von EU-Staaten an der EU-Außengrenze. So etwa an der griechisch-türkischen und der bulgarisch-türkischen Grenze. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich bei ihrem Gipfel im Februar auf einen Ausbau der »Infrastruktur« an den Außengrenzen geeinigt. Ob das neue Zäune und Mauern bedeutet, wie sie unter anderem auch Österreich fordert, blieb aber offen.