Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will das Waffengesetz in Deutschland deutlich verschärfen. Die Pläne sind Ergebnis der Krawalle in der Silvesternacht, noch mehr jedoch der aufgeflogenen Putschplänen einer Reichsbürger-Gruppe von Anfang Dezember. Nach Angaben der »Süddeutschen Zeitung« sieht der Gesetzentwurf aus dem Innenministerium ein Verbot besonders gefährlicher halbautomatischer Waffen für Privatleute vor. Schreckschusspistolen und die bei Reichsbürgern beliebten Armbrüste sollen künftig nur gegen einen Waffenschein zu haben sein, schreibt die Zeitung unter Berufung auf das 48 Seiten lange Papier.