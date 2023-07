Sommer, Sonne, Streit: In der aktuellen Badesaison hat es wiederholt Tumulte und gewaltsame Auseinandersetzungen in Freibädern gegeben. Die Vorfälle sind längst in der politischen Debatte angekommen. Polizei und Bademeister befürworten, härter durchzugreifen. Nun hat sich auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geäußert – und sich für Polizeipräsenz in Sommerbädern ausgesprochen.