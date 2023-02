Reaktionen auf Faesers Wahlkampfpläne »In solchen Zeiten darf man politisch nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen«

Im Oktober wählt Hessen einen neuen Landtag – und Bundesinnenministerin Nancy Faeser will die SPD als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf führen. »Ich werde kandidieren«, sagte sie im SPIEGEL-Gespräch. Faeser beabsichtigt, zweigleisig zu fahren: Das Ministerinnenamt führt sie parallel zum Wahlkampf weiter. Falls sie Ministerpräsidentin wird, will sie es abgeben. Im Falle einer Wahlniederlage in Hessen wolle sie hingegen im Bundeskabinett bleiben. (Lesen Sie hier das ganze Interview. )